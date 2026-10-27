Régulièrement cité dans les discussions autour d’un éventuel rachat de l’OM, Rodolphe Saadé continue de développer les activités de CMA CGM à l’international. Le groupe serait désormais en discussion pour devenir partenaire des Jeux de Los Angeles 2028.

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Selon But! Football Club, CMA CGM pourrait↗ poursuivre son engagement dans le sponsoring sportif après sa participation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le groupe dirigé par Rodolphe Saadé discuterait avec le comité d’organisation de l’événement californien en vue d’un éventuel partenariat, sans qu’un accord ne soit annoncé à ce stade.

Los Angeles 2028 au cœur de la stratégie de CMA CGM

Une présence autour des Jeux de Los Angeles représenterait une nouvelle vitrine internationale pour l’armateur français. Cette perspective s’inscrirait dans le développement de ses activités sur le marché américain, où Los Angeles occupe une place importante↗ dans son dispositif logistique, notamment avec Fenix Marine Services, opérateur de terminaux portuaires. Après Paris 2024, un éventuel partenariat avec les organisateurs des Jeux offrirait à CMA CGM une exposition médiatique auprès du public américain. Le sponsoring sportif constitue ainsi l’un des leviers utilisés par le groupe pour renforcer sa visibilité et accompagner son implantation sur différents marchés.

Le nom de Saadé toujours associé à l’avenir de l’OM

À Marseille, le nom de Rodolphe Saadé↗ revient régulièrement lorsqu’il est question d’une éventuelle reprise de l’OM. Ces spéculations ne permettent toutefois pas d’établir l’existence d’un projet de rachat, tandis que le dirigeant poursuit le développement de CMA CGM dans plusieurs secteurs et sur différents marchés internationaux. Si les discussions autour de Los Angeles 2028 aboutissent, elles concerneront donc d’abord la stratégie internationale de CMA CGM. Le dossier de l’OM reste, lui, ouvert dans les conversations, sans conclusion établie concernant un éventuel changement de propriétaire.