OM / CMA CGM : “une nouvelle étape importante” selon Longoria !

L’Olympique de Marseille a officialisé un accord majeur : la prolongation de son partenariat avec CMA CGM jusqu’en 2028. Partenaire principal du club depuis 2023, le géant du transport maritime restera visible sur la face avant des maillots de toutes les équipes olympiennes pour deux saisons supplémentaires. Une annonce qui confirme un engagement global, durable et stratégique entre deux institutions emblématiques de la cité phocéenne.

À travers ce nouvel accord, CMA CGM continue d’accompagner l’OM dans son développement sportif, économique et social. Le groupe bénéficiera d’une visibilité renforcée à l’Orange Vélodrome, à La Commanderie, à l’OM Campus ainsi que sur l’ensemble des supports digitaux et médias du club. Un partenariat pensé à 360°, déjà bien ancré après trois saisons de collaboration.

Les deux entités partagent la même ambition : contribuer au rayonnement de Marseille, en France comme à l’international. Outre la dimension sportive, ce partenariat englobe également des actions concrètes en faveur des infrastructures, du développement de la marque OM et du soutien aux initiatives sociales de la fondation du club, Treizième Homme, en lien avec la Fondation CMA CGM.

Un partenariat stratégique entre l’OM et la CMA CGM jusqu’en 2028 !

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, s’est félicité de cette prolongation : « Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat d’ampleur avec le Groupe CMA CGM. (…) Disposer d’un partenaire aussi solide, partageant notre niveau d’ambition et d’exigence, est un atout considérable. »

De son côté, Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, a rappelé la portée symbolique de cet engagement : « Je suis heureux d’annoncer que CMA CGM renouvelle son engagement comme sponsor principal de l’Olympique de Marseille. (…) Nous souhaitons continuer à faire vibrer l’Orange Vélodrome et transmettre un esprit d’effort et de fierté. »



En tant que partenaire principal, CMA CGM soutient l’ensemble des équipes du club : jeunes, centre de formation, équipes professionnelles féminines et masculines. Un engagement complet qui reflète la volonté commune de s’inscrire dans la durée.

Par ailleurs, la Fondation CMA CGM et Treizième Homme continueront d’œuvrer côte à côte pour des projets solidaires liés à la jeunesse, notamment autour de l’éducation et de l’accès au sport. La rénovation de plusieurs City Stades à Marseille se poursuit, avec deux inaugurations prévues d’ici fin 2025.

Avec cette nouvelle étape, l’OM et CMA CGM confirment un partenariat fort, construit sur la passion et la confiance. Un accord qui s’inscrit pleinement dans l’avenir du club et de Marseille, fidèle à la devise affichée dans le communiqué : « C’est la passion qui nous transporte ».