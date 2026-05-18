Vente OM : “Saadé a d’autres priorités que l’OM…”

L’avenir de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats après une saison marquée par l’absence de qualification directe en Ligue des champions. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire a évoqué la situation économique et les rumeurs autour d’une possible vente du club marseillais.

Depuis plusieurs mois, les spéculations autour d’une éventuelle vente de l’OM se multiplient. L’absence de revenus liés à la Ligue des champions, combinée aux difficultés structurelles du football français, relance régulièrement les interrogations sur la stratégie de Frank McCourt.

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Mathieu Grégoire évoque une possible évolution pour l’OM

Présent sur le plateau de Débat Foot Marseille jeudi dernier, le correspondant de L’Équipe à Marseille, Mathieu Grégoire, a livré son analyse sur la situation du club phocéen. Le journaliste a lâché avec dérision : « Nous n’avons jamais été aussi proches d’une vente de l’OM ».

Plus sérieusement, le journaliste précise également que le propriétaire américain continue officiellement d’écarter l’idée d’un départ. « Dans les milieux parisiens, Frank McCourt continue de faire passer le message qu’il n’est pas vendeur », explique-t-il.

Le dossier Rodolphe Saadé a également été évoqué. Le patron de CMA-CGM, souvent associé aux rumeurs de rachat de l’OM, ne semblerait pas intéressé par une reprise du club selon Mathieu Grégoire. « Au club, on fait fuiter le nom de Saadé parce que son fils adore le ballon, et c’est vrai qu’il est souvent au Vélodrome, beaucoup plus que son père. Mais c’est son père qui décide et il est plutôt dans l’idée de se construire un empire médiatique. Il a d’autres priorités que l’OM », détaille le journaliste.

Frank McCourt chercherait toujours un investisseur

Si la piste d’une vente totale reste incertaine, la recherche d’un partenaire financier semble en revanche toujours d’actualité pour Frank McCourt. Selon Mathieu Grégoire, le propriétaire de l’Olympique de Marseille souhaiterait attirer un investisseur minoritaire afin d’accompagner le développement du club. « Il a toujours l’idée d’avoir un investisseur minoritaire. C’est important pour Frank McCourt d’avoir un partenaire. L’âge passe, l’argent aussi… Le problème c’est aussi que les droits télés de la Ligue 1 ne sont pas partis pour gonfler ses prochaines années », explique le journaliste.

Le contexte économique du football français pèse également dans cette réflexion. Les difficultés autour des droits TV de la Ligue 1 fragilisent plusieurs clubs français, dont l’OM. « Quand il est arrivé on lui a vendu une Ligue 1 qui allait se rapprocher du milliard, ou dépasser le milliard en droits télés. On lui avait vendu une vraie pérennité financière, et force est de constater qu’il ne l’a pas trouvée », conclut Mathieu Grégoire.