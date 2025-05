OM : Rongier, Balerdi, mercato… la conf de De Zerbi résumé en 5 points !

À l’approche du dernier match de la saison contre Rennes, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est présenté face aux médias. Voici les cinq points essentiels à retenir :

Un avenir incertain pour certains cadres

Interrogé sur l’avenir de certains joueurs, De Zerbi est resté évasif : “Je ne sais pas pour l’avenir Balerdi, il y a le président, le directeur sportif, ils sont là pour répondre à ces questions. L’objectif du club sera de se renforcer.” Quant à son propre futur, il a ajouté : “On parlera du passé et du futur après la fin de la saison… Ma volonté est de rester ici.”

🎙️ “Balerdi est un pilier de cette équipe. On verra ensuite quelle est sa volonté”#DeZerbi : “Quel avenir pour #Balerdi ? Je ne sais pas, il y a le président, le directeur sportif, qui sont les personnes les plus à même de répondre à ces questions. L’objectif du club est de se… pic.twitter.com/txdO9L5fCB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 16, 2025



Un championnat difficile mais enrichissant

“J’ai appris de la Ligue 1, ce n’est pas une promenade de santé, il y a des entraîneurs forts en Ligue 1”, a déclaré De Zerbi, impressionné par le niveau général du championnat. “La gestion qu’on a eue cette saison était lourde, mais la satisfaction est encore meilleure… J’ai beaucoup appris, on apprend toujours quelque chose.”

Des critiques mal digérées

Revenant sur les rumeurs de mutinerie après la défaite contre Reims, l’entraîneur italien a exprimé son amertume : “Le pire moment ce n’est pas sur le terrain… Le moment négatif, c’est le moment où je me suis senti attaqué après Reims, les rumeurs de mutinerie, les joueurs contre moi… C’est la chose la plus éloignée de la vérité.”

🎙️ “C’était la chose la plus éloignée de la vérité que j’ai pu entendre dans ma vie. Cela m’a vraiment agacé”#DeZerbi : “Le moment négatif, où je me suis senti touché, attaqué, qui pèse encore, c’est après Reims. Les rumeurs de mutinerie, de révolte, de joueurs contre moi…… pic.twitter.com/lQXjX3pQEQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 16, 2025

Un jeu perfectible malgré les résultats

Malgré la qualification en Ligue des Champions, De Zerbi estime que l’OM peut encore s’améliorer : “Je trouve qu’on est trop lent et prévisible, mais on marque beaucoup aussi. Si on veut être parfait, il y a des choses à revoir, mais c’était bien comme ça aussi.”

Rongier absent face à Rennes

Pour ce dernier match, l’OM devra faire sans Valentin Rongier : “Rongier ne sera pas disponible pour Rennes, il a joué au Havre avec un problème à l’adducteur”, a-t-il précisé.