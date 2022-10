OM : Rongier, comme un doute ?

L’OM s’est incliné 1-2 face à Ajaccio samedi lors de la 10e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier sur ce match.

L’Olympique de Marseille a complétement raté son match face à la lanterne rouge, l’AC Ajaccio. Les marseillais avait pourtant bien débuté le match, avec du mouvement et des opportunités. Gerson avait trouvé Sanchez dans la surface, suite à une main l’arbitre a accordé un penalty transformé par Payet, pour son centième but en Ligue 1. Mais après cette ouverture du score à la fin du premier quart d’heure, plus rien. L’OM a déjoué, à l’image d’un Tavares nonchalant, Mmeba se faire prendre de vitesse et les corses égalisent d’une belle frappe. La réaction n’est jamais venue, pire Ajaccio a doublé la mis en seconde période sur un centre avec rebond, Balerdi a dévié le ballon dans ses propres filets. Les entrées en jeu de Veretout, Harit, Under et Suarez n’ont rien changé. Seul Dieng rentré en fin de match a réussi à se procurer des occasions qu’il n’a pas transformé. Une grosse déception d’autant que le PSG et Lens ont perdu des points…

La note de Valentin Rongier : 4/10

Son appréciation Rongier, comme un doute ?

Laissé sur le banc après une alerte musculaire, Valentin Rongier a-t-il perdu le rythme ? De retour dans le onze face à l’ACA, le capitaine olympien a été imprécis dans son jeu de passe, il n’a pas réussi à l’imposé au milieu. Un match décevant et inquiétant car son compère Jordan Veretout rentré à la mi-temps ne fait pas mieux.

Les notes des médias Maxifoot 6/10 Une partie anonyme pour le vice-capitaine de l’OM. Le milieu formé à Nantes n’a jamais réussi à prendre le jeu à son compte, subissant un peu trop face à la paire Marchetti-Coutadeur. On attendait beaucoup mieux avec l’absence de Guendouzi. FootMercato 4/10 Il se devait d’être le patron du milieu ce samedi, mais ça n’a pas été le cas. Valentin Rongier a été dominé par le milieu adverse aussi bien dans l’impact physique que dans le jeu avec et sans ballon. Un match sans pour lui puisqu’il n’a pas su aider son équipe. Pas pour rien si son équipe a été autant en difficulté dans le match.