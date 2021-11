OM : Rongier explique comment Sampaoli l’a transformé !

Valentin Rongier connaît un début de saison de grande qualité sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli l’a totalement changé et lui a donné de l’importance dans l’effectif. Sur RMC ce lundi soir, le milieu de terrain a expliqué tout ça !

L’Olympique de Marseille joue dans un système un peu particulier avec trois défenseurs centraux et deux joueurs qui évoluent à des postes hybrides. Luan Peres est à la fois défenseur gauche et latéral. Valentin Rongier évolue au milieu mais aussi en tant que latéral droit.

Sampaoli a une philosophie de jeu qui est vraiment intéressante — Rongier

Des consignes très étranges qui pourraient être perturbantes pour certains joueurs… Mais Valentin Rongier semble s’épanouir dans ce système ! En effet, l’ancien joueur du FC Nantes l’a expliqué au micro de RMC ce lundi.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM lance la complexe opération Saliba ?

« Est-ce que je suis un meilleur joueur de foot depuis que je suis avec Sampaoli ? Oui oui, ce serait mentir de dire l’inverse. Je n’ai pas fini mais j’ai appris un nouveau poste, latéral droit. C’est toujours bien d’avoir ça dans son bagage. Je vous assure, il a une philosophie de jeu qui est vraiment intéressante, notamment dans les sorties de balle. On comprend ce qu’il veut faire et pourquoi il veut le faire. Il n’est pas borné avec cette philosophie. Contre une équipe, on va jouer d’une certaine façon. Contre une autre, on va s’adapter. Il fait toujours en rapport avec l’adversaire. Sa philosophie plaît vraiment à tout le monde. » Valentin Rongier – Source : RMC (15/11/21)

🗣️💬 Valentin Rongier dans l’After : « Est-ce que je suis un meilleur joueur de foot depuis que je suis avec Sampaoli ? Ce serait mentir de dire l’inverse. Il a une philosophie de jeu qui est intéressante et il n’est pas borné avec cette philosophie. » #rmclive pic.twitter.com/Fc82thBN8Z — After Foot RMC (@AfterRMC) November 15, 2021

Je vous assure que la grinta, Sampaoli l’a mais en match c’est décuplé — Rongier

Toujours sur RMC, le milieu de terrain s’est exprimé sur la façon dont Jorge Sampaoli bouge sur le banc et cette grinta qui le caractérise. Rongier confirme que le coach argentin ne doit pas être résumé à ça même si cela fait partie de son identité.

« Il y a l’aspect grinta et l’aspect tactique chez Sampaoli ! Je vous assure que la grinta, il l’a mais en match c’est décuplé. Il y a la pression du résultat, des supporters… L’envie de bien faire. Il arrive un peu moins à se contrôler et ça fait aussi partie de son personnage. Mais une chose est sûre, il a la tête reposée lors des semaines d’entraînement pour nous guider le mieux possible. » Valentin Rongier – Source : RMC (15/11/21)