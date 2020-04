OM : Rongier explique pourquoi il est prêt à renoncer à son salaire !

Au cours d’une interview accordée à France TV dans l’émission TLS Numérique, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Valentin Rongier a fait savoir qu’il était prêt à renoncer à son salaire pour permettre au club de ne pas sombrer financièrement.

Cela monterait aussi aux gens que l’on ne pense pas qu’à l’agent — RONGIER

« Quand on n’a plus le football, les matchs , les entrainements, on n’est plus personne. Nous les sportifs de haut niveau nous sommes de petites personnalités publiques, et on s’habitue à cela, d’avoir de l’adrénaline en jouant des matchs, d’être important… Le fait de rester à la maison à rien faire, d’un coup, on redevient plus personne, ça aussi cela permet de prendre du recul. Sans le football on n’est plus grand chose finalement… Renoncer à notre salaire ? Sincèrement on en n’a pas parlé encore entre nous. Il y a des discussions entre l’UNFP et les clubs pour trouver une solution. A titre personnel, je serai capable de le faire si cela peut permettre au club de sauver de grosses sommes d’argent, et de rééquilibrer la balance. Ce serait un geste fort, on ne vit pas à flux tendu, et faire cela monterait aussi aux gens que l’on ne pense pas qu’à l’agent et que l’on est autre chose que ça… » Valentin Rongier – France TV