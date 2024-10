OM : Rongier, Koné, Merlin… Le point sur les blessés !

Roberto De Zerbi doit faire avec plusieurs blessés. L’OM a fait un point sur les l’état de son infirmerie avant la conférence de presse. Si Rongier revient, il faudra encore attendre pour plusieurs éléments.

L’OM a confirmé avant la conférence de presse une durée d’indisponibilité de plusieurs semaines. En effet, le milieu de terrain de 22 ans souffre d’une entorse de la cheville gauche. Ismaël Koné va donc être indisponible plusieurs semaines, il avait déjà raté le début de saison à cause d’une blessure à la cheville droite.

Koné out plusieurs semaines, Merlin et Meité bientôt de retour, Rongier opérationnel !

Bamo Meïté, qui souffrait du psoas, devrait retrouver l’entraînement la semaine prochaine. Quentin Merlin, qui s’était blessé à la cuisse avec les Espoirs, a repris la course et pourrait faire son retour après la trêve internationale. Enfin, Valentin Rongier, touché à un mollet, a repris avec le groupe et devrait être dans le groupe pour la réception de Strasbourg.