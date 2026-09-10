OM : Rongier, le joueur sous-estimé que Marseille n’a jamais remplacé

Parti à Rennes à l’été 2025 après six saisons sous le maillot olympien, Valentin Rongier retrouvera l’OM vendredi soir. Son départ pouvait alors sembler logique, mais la situation actuelle rappelle tout ce que son profil apportait : de l’équilibre, de la polyvalence et une parfaite connaissance des exigences marseillaises.

Valentin Rongier n’a jamais été le joueur le plus spectaculaire de l’OM. Ses statistiques offensives ne racontaient pas son véritable poids dans l’équipe. Pourtant, un an après son départ, son absence apparaît aujourd’hui évidente.

La situation s’est encore aggravée à la fin du mercato. Après le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace et les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, Bruno Genesio se retrouve avec très peu de choix au milieu. Pierre-Emile Højbjerg demeure le seul véritable point d’ancrage disponible, tandis que les autres solutions possèdent des qualités plus offensives.

Dans ce contexte, le profil de Rongier aurait été particulièrement précieux.

Le joueur qui réparait les déséquilibres

La principale qualité de l’ancien capitaine marseillais consistait à faciliter le travail des autres. Rongier savait couvrir la montée d’un latéral, compenser le déplacement d’un partenaire ou proposer une solution simple pour ressortir le ballon.

Il pouvait jouer devant la défense, comme relayeur ou dans une position hybride sur le côté droit. Cette polyvalence lui avait permis de rester utile sous des entraîneurs aussi différents que Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino ou Roberto De Zerbi.

Rongier n’était pas toujours celui qui créait le déséquilibre. Il était surtout celui qui empêchait l’OM de se déséquilibrer.

C’est précisément ce qui manque aujourd’hui. Avec un secteur décimé, Genesio ne dispose plus d’un milieu capable de soulager Højbjerg, de sécuriser les transitions et de s’adapter à plusieurs organisations sans fragiliser l’ensemble.

Une valeur humaine également sous-estimée

Après six saisons à Marseille, Rongier connaissait aussi parfaitement l’environnement olympien. Il avait traversé les changements d’entraîneurs, les campagnes européennes et les différentes crises du club.

Son départ répondait à une certaine logique financière autour de sa prolongation de contrat. Le joueur estimait lui-même arriver « à la fin d’un cycle » et souhaitait découvrir le projet rennais. Mais l’OM n’a jamais véritablement remplacé ce qu’il représentait dans le vestiaire.

À Rennes, Rongier s’est rapidement imposé comme un relais auprès des jeunes et a même porté le brassard. Une responsabilité qui confirme la confiance placée en lui par le club breton.

Un départ jamais compensé

Regretter Rongier ne signifie pas qu’il aurait réglé tous les problèmes actuels. Il n’aurait pas empêché chaque erreur défensive et n’aurait pas transformé seul le début de saison olympien.

Mais son profil aurait offert une solution indispensable à Genesio. Avec le départ de Timber et les absences de Kondogbia et Nnadi, l’entraîneur marseillais ne manque pas seulement de complémentarité : il manque tout simplement de possibilités au milieu.

Vendredi, Rongier ne sera donc pas seulement un ancien Marseillais opposé à l’OM. Il incarnera un joueur fiable, polyvalent et expérimenté que le club a laissé partir sans réellement prévoir son remplacement.

Rongier ne faisait peut-être pas rêver le Vélodrome. Mais dans l’OM actuel, son absence se voit clairement.