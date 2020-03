OM – Rongier : « Le public olympien mérite de retrouver l’Europe »

Dans un entretien accordé à beIN Sport, Valentin Rongier a exprimé sa volonté de jouer la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille.

Arrivé au mercato estival 2019, Valentin Rongier fait parti des titulaires indiscutables d’André Villas-Boas. L’ancien joueur du FC Nantes s’est exprimé au micro de beIN Sport ce dimanche.

J’ai envie de découvrir ça, encore plus avec l’OM — RONGIER

Pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, il est impératif que le club retrouve la Ligue des Champions.A titre personnel, il a envie de découvrir cette compétition qu’il qualifie comme « la plus belle à jouer » pour un joueur de football.

A LIRE AUSSI : OM : Benedetto, proche d’égaler un record de Jean-Pierre Papin !

« Jouer la Ligue des Champions, c’est un objectif, je ne vais pas faire de langue de bois. Je pense qu’on serait très déçus si on n’arrive pas à l’atteindre. C’est une compétition que je ne connais pas, que je regarde à la télé depuis que je suis petit. Même en regardant à la télé, la musique fait vibrer. Pour un joueur, c’est un aboutissement de jouer cette compétition européenne qui est la plus belle. J’ai envie de découvrir ça, encore plus avec l’Olympique de Marseille. Quand on voit les affluences et le soutien que l’on a, ça peut être exceptionnel. Le public olympien mérite de retrouver l’Europe avec tout ce qu’il donne. Quand on le stade plein, les chants qui n’arrêtent pas pendant 90 min… C’est compliqué de garder sa lucidité quand on entend le stade qui pousse. Parfois, ça nous fait déjouer mais on ne peut pas lâcher avec ce public. On est obligé d’être à fond. C’est ce qui fait la beauté de Marseille »

Valentin Rongier – Source : beIN Sport