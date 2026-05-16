OM : Rongier prévient les marseillais (et lance le choc de dimanche) !

Dimanche soir, le Vélodrome s’apprête à vivre une soirée sous très haute tension. L’OM joue sa saison face au Stade Rennais dans un choc décisif pour la qualification en Ligue Europa. Battus et fragilisés ces dernières semaines, les Marseillais n’ont plus le choix : une victoire est impérative pour passer devant Rennes au classement grâce à une meilleure différence de buts.

Dans ce contexte brûlant, Valentin Rongier fera son grand retour au Vélodrome sous le maillot rennais. Parti de Marseille l’été dernier après plusieurs saisons à l’OM, l’ancien capitaine olympien retrouve un club qu’il connaît parfaitement… et qu’il sait capable du meilleur comme du pire dans les grands rendez-vous.

Avant cette rencontre capitale, le milieu de terrain rennais s’est exprimé avec franchise sur l’ambiance attendue à Marseille et sur l’état d’esprit du SRFC.

On va leur imposer quelque chose de fort — Reongier

« C’est un super match à jouer pour nous. C’est le dernier match de la saison, on sait qu’il est très important à tous les niveaux. Mais il ne faut surtout pas qu’on surjoue. Il faut qu’on reste nous-mêmes. Je pense que ça ne sert à rien d’en faire des caisses. La pression, elle est sur eux parce que nous, on est devant (5e), et qu’on a toutes les qualités pour faire un gros match. On s’est super bien préparés cette semaine. L’atmosphère, je la connais parfaitement. Le Vélodrome, il peut tourner dans les deux sens en très peu de temps. Mais voilà, nous, on y va sans calculer tout ça, vraiment. Et on va là-bas pour faire un gros match, simplement, et prendre énormément de plaisir. »

Rongier a également évoqué la situation actuelle de l’OM, tout en mettant en garde ses coéquipiers contre un excès de confiance face à un club qu’il connaît intimement.

« Je reviens à ce que je disais tout à l’heure. Moi, ce qui se passe maintenant à Marseille, ça m’importe peu étant donné que je suis Rennais. Et je ne me fie pas à ça parce que je connais très, très bien ce club, et c’est dans ces moments-là où l’OM est capable de faire de grandes choses. Il faut arriver avec beaucoup d’humilité, mais aussi sûr de nos qualités pour faire un bon match. Ce sera à eux de répondre présent parce que nous, on va leur imposer quelque chose de fort. »

Entre la pression énorme sur l’OM, le retour de Rongier au Vélodrome et l’enjeu européen, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée explosive à Marseille.