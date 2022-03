OM – Rongier : « Quand ça ne va pas, il y a des tensions dans le groupe »

Ce dimanche dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Valentin Rongier s’est exprimé sur l’ambiance qui règne dans le vestiaire marseillais et la possibilité de le voir porter le brassard un jour.

Arrivé sous les ordres d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier a réussi à s’imposer avec Jorge Sampaoli alors que cela n’était pas forcément gagné au départ. Le milieu de terrain a dépanné à plusieurs postes et est devenu, dans un système bien particulier, un latéral droit hybride pouvant également jouer dans l’entre-jeu.

Au final, depuis trois ans, je me régale — Rongier

C’est dans ce dispositif que Valentin Rongier s’épanouie avec Sampaoli. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien nantais a également évoqué la vie de groupe avec ses coéquipiers. Leader et capitaine lorsqu’il était chez les Canaris, il se fait plus discret à Marseille mais reste un des éléments forts.

Il rappelle notamment que la saison dernière avec les mauvais résultats en C1, le groupe ne vivait pas très bien pour reprendre la formule… Il essaie d’apporter de la sérénité et du positivisme dans un effectif parfois électrique.

« Être bien dans un vestiaire? J’ai toujours eu cette faculté. Je ne me lance pas de fleurs, mais je ne suis pas quelqu’un de difficile à vivre au quotidien. Je ne suis jamais négatif, je n’amène pas mes problèmes privés à l’entrainement. J’aime créer du liant, ça fait partie de moi, j’aime les gens qui fédèrent. Je sais rester à ma place quand il le faut, dire ce que je pense en face à un coéquipier aussi. Dans un vestiaire, il faut un équilibre, et il existe depuis que je suis arrivé à l’OM. Il y a eu des périodes compliquées niveau résultats, la campagne de Ligue des champions la saison dernière. Quand ça ne va pas, il y a des tensions dans le groupe, c’est logique. Quand je suis arrivé ici, je me suis demandé: à quoi je vais faire face ? Est-ce qu’il y aura beaucoup d’ego ? Au final, depuis trois ans, je me régale. Malgré certaines périodes délicates mentalement, les groupes sont toujours restés soudés. Prêt à devenir un des leaders identifiés de cette équipe? Oui, pourquoi pas ? Ce n’est pas mon but. On n’arrive pas dans un club grand comme l’OM en voulant s’imposer comme le capitaine, ça, ça n’existe pas. D’autant plus quand il y a des Steve (Mandanda), des Dimitri, des Bouba(Kamara), beaucoup plus légitimes. Mais je suis prêt. Si un jour on me dit »Valentin, tu prends le brassard » ce sera avec une grande fierté » Valentin Rongier – Source : L’Equipe (20/03/22)