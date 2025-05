OM – Rongier : “Quand on atteint ce genre d’objectif, c’est une grande fierté”

Après le succès de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Havre, l’OM a validé sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Un objectif crucial pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont su maintenir le cap tout au long de la saison.

Un objectif atteint pour l’OM

On se revoie le joli but de #Gouiri

https://t.co/yX05uXE0ld — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 10, 2025



Au micro de DAZN, Valentin Rongier n’a pas caché sa satisfaction. « L’OM est à sa place en Ligue des champions. C’est plus facile à dire maintenant que l’objectif est atteint, mais on n’a jamais perdu cet objectif de vue. On travaille pour ça depuis le début de saison. Quand on atteint ce genre d’objectif, c’est une grande fierté. Maintenant, on va profiter. »

Cette déclaration reflète le sentiment de tout un groupe qui a su faire face aux doutes et aux critiques pour finalement atteindre le podium de Ligue 1. Rongier, capitaine exemplaire, a été l’un des leaders de cette réussite.

Une qualification synonyme de stabilité

En assurant leur présence en Ligue des champions, les Marseillais s’offrent non seulement une vitrine européenne mais également une manne financière conséquente. De quoi envisager sereinement la prochaine saison et renforcer un effectif qui a montré de belles promesses sous les ordres de De Zerbi.

L’OM a désormais l’opportunité de confirmer sa place parmi les meilleures équipes de l’hexagone. Les dirigeants devront cependant agir rapidement pour consolider l’effectif et viser plus haut, notamment sur la scène continentale.