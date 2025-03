OM : Rongier, replacement perdant…

Note de L’Equipe 4/10 Replacé dans l’axe droit de la défense pour pallier la blessure d’Amir Murillo, le milieu a tenté quelques percées mais a laissé filer Diouf face à Rulli (26e). Averti pour une semelle sur Machado qui aurait pu lui coûter plus cher (53e), il s’est parfois fait peur et il a été éliminé par Machado sur le but.

Note de Maxifoot 3/10 Titulaire pour compenser les absences de Murillo et Cornelius, le milieu formé à Nantes a rendu une copie très pauvre. Positionné à droite de la ligne de trois en défense, le Marseillais a failli plomber son équipe avec une vilaine semelle sur Machado et une perte de balle dangereuse à l’heure de jeu. Il est complètement battu à la course par Machado sur l’action du but.