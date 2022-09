OM : Rongier valide son nouveau statut !

L’OM s’est incliné 2-0 à Tottenham mercredi soir lors de la première journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse première période face à Tottenham. Les olympiens ont été solides dans les duels, en particulier en défense. Attentifs et solides, les hommes de Tudor ont réussi à faire reculer le bloc de Conte. Marseille avait le ballon et semblait hors de danger des attaques anglaises. Par contre, l’attaque a été un peu trop timide. Tavares a tenté sa chance sans cadrer, Guendouzi a lui trouvé le cadre mais Lloris a été décisif. L’optimisme était au rendez-vous en début de seconde période, mais l’attentisme de Tavares a permis de lancer Son en profondeur, la vitesse de l’attaquant a fait la différence obligeant Mbemba a tenté un tacle un peu tardif ce qui occasionnera un carton rouge et le basculement de la partie. A 10 contre 11, Gerson est remplacé par Balerdi et l’OM ne propose plus grand chose. Cependant, les entrants Kolasinac et Harit sont proches de réaliser le coup parfait, mais l’international marocain n’y a pas cru. Ensuite, les marseillais ont été naïfs et attentistes sur deux actions. Tavares, passé à droite, laisse centrer, Bailly lâche le marquage et Richarlison est seul pour envoyer une tête que Lopez n’arrive pas à sortir. Le brésilien va s’offrir un doublé sur une action identique suite à un corner, cette fois Gigot se rate et Lopez ne peut rien faire. Under aurait pu marquer un but mais ce dernier a trop attendu pour frapper. Une première défaite frustrante.

La note de Valentin Rongier : 6/10

Son appréciation Rongier valide son nouveau statut !

Brassard de capitaine sur le bras, l’ancien nantais devait répondre aux éloges de son président. Igor Tudor lui fait confiance, c’était donc un test important pour lui dans cette Ligue des Champions. Il a été important dans le replacement, il bouché les trous et organisé le pressing. Il a perdu quelques ballons, mais il s’est montré globalement propre. Un joueur important, stabilisateur qui sait aussi échanger avec l’arbitre sans déborder. Bref une satisfaction !

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Un match pertinent pour le capitaine marseillais, qui a su être une tenaille ferme dans le travail défensif et qui a tenté, en première période surtout, de diriger le bloc haut marseillais, balle au pied. Parfois du déchet dans ses transmissions, mais une volonté d’avancer sur l’adversaire. Maxifoot 6/10 Comme souvent depuis le début de la saison, l’activité du milieu de terrain a été précieuse en première période pour asphyxier l’adversaire dans l’entrejeu. Comme toute son équipe, il a eu plus de mal après l’expulsion de Mbemba. FootMercato 6/10 Le capitaine olympien du soir a semblé joué son 50e match de coupes d’Europe ce soir. Sérieux et concentré dans l’entrejeu et à une position finalement assez défensive, il a donné de la voix et n’a pas hésité non plus à amorcer le pressing. Balle au pied, il a régulé et orienté le jeu de son équipe, tout en dézonant par moment pour apporter des solutions.