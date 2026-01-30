OM : Rothen démonte les joueurs après l’élimination en Ligue des champions

Au lendemain de l’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots. Battu lourdement par le Club de Bruges (3-0) lors de la dernière journée de la phase de groupes, l’OM ne disputera pas les barrages européens, une désillusion majeure qui a provoqué une vive réaction de l’ancien international français sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen s’enflamme.

« Un échec, une honte, un fiasco »

Intervenant jeudi, Jérôme Rothen a dressé un constat extrêmement sévère de la situation marseillaise. Selon lui, aucun joueur n’échappe à la critique après cette élimination :

« Ils sont tous au fond de la marmite. Il n’y en a pas un pour rattraper l’autre au vu de la situation de l’OM », a-t-il déclaré sur RMC.

L’ancien joueur du PSG n’a pas hésité à qualifier cette sortie de route européenne :

« On peut parler d’échec, de honte, de fiasco. Je ne me nourris pas de la tristesse des joueurs, ils doivent être au fond de la marmite aujourd’hui. »

Des propos qui traduisent la gravité du moment pour un club qui nourrissait des ambitions bien plus élevées sur la scène européenne.

Des responsabilités partagées

Si l’avenir de Roberto De Zerbi est évoqué comme incertain selon des informations relayées par RMC Sport, Jérôme Rothen insiste sur une responsabilité collective. Pour lui, l’élimination ne peut pas être imputée à un seul homme :

« Joueurs, entraîneur, dirigeants, tout le monde est responsable de l’élimination », a-t-il affirmé.

Toutefois, Rothen pointe en priorité les joueurs, estimant qu’ils n’ont pas été au niveau des exigences du club :

« Ils n’ont pas réussi. Donc ils sont responsables, oui. Tu dois atteindre un certain niveau quand tu es à l’OM. On est très critique sur l’OM parce qu’on est exigeant. »

« Certains se prennent pour des cadors »

L’un des passages les plus marquants de son intervention concerne l’attitude de certains joueurs de l’effectif marseillais. Sans tous les nommer, Jérôme Rothen dénonce un manque de personnalité et de leadership :

« Certains joueurs se prennent pour des cadors. Il faut avoir une certaine personnalité, un certain niveau. Ils n’ont pas réussi. »

Il a également ciblé Mason Greenwood, pourtant actif face à Bruges, mais jugé insuffisant dans un match à enjeu :

« Même Greenwood, qui a tenté des choses hier, n’a pas fait un match exceptionnel. Des joueurs doivent se sublimer, il en fait partie. »

Un rebond attendu en championnat

Après cette élimination européenne, l’OM devra rapidement tourner la page. Les Marseillais sont attendus samedi sur la pelouse du Paris FC (17h), avec l’obligation de réagir dans un contexte désormais très tendu.