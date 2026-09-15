OM : Rothen refuse les excuses et met Genesio face à ses choix !

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, Jérôme Rothen estime qu’il faut arrêter de chercher des motifs de satisfaction dans les prestations de l’OM. Sur RMC, l’ancien international français s’est montré très critique envers le discours entourant Marseille et demande à Bruno Genesio de modifier son équipe avant que la situation ne devienne réellement préoccupante.

« Il faut arrêter de minimiser et d’embellir les défaites »

Dans Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a directement visé la manière dont les revers marseillais sont parfois analysés.

« Il faut peut-être arrêter de minimiser et d’embellir les défaites. Il n’y a rien à embellir. Quand tu perds, tu perds. Bruno Genesio est dans cette posture. »

Pour l’ancien joueur du PSG, les bonnes séquences entrevues contre Monaco ou Rennes ne doivent pas masquer la réalité comptable.

« Ils seront peut-être relégables après le match contre le PSG si ça gagne derrière, ou s’ils en prennent une bonne au Vélodrome. Peut-être qu’ils passeront 20 jours relégables, mais la sérénité sera là… On dira : “on a fait une bonne première contre Rennes et Monaco”… »

Rothen demande à Genesio de changer son onze

Rothen considère surtout que Genesio doit désormais prendre des décisions fortes.

« Genesio doit appuyer là où ça fait mal et surtout revoir sa compo, parce qu’il y a des joueurs qui ont atteint leur plafond de verre. »

Une demande qui pose toutefois une vraie question : avec quelles alternatives ?

L’OM dispose d’un effectif particulièrement court après un mercato terminé sans recrue, et Genesio manque déjà de solutions dans plusieurs secteurs.

Le débat est donc lancé : faut-il réellement bouleverser le onze, ou le coach marseillais est-il simplement limité par les options à sa disposition ?

Une chose est sûre, avec Besiktas puis le PSG au programme, Marseille n’a plus beaucoup de temps pour transformer les bonnes intentions en résultats.