OM : Rothen tacle deux joueurs et s’en prend aussi à De Zerbi !

Jérôme Rothen a vivement critiqué Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Roberto De Zerbi sur RMC. Selon lui, les deux recrues sont des joueurs moyens, et l’entraîneur n’a pas trouvé de solutions pour redresser la barre à l’OM.

L’Olympique de Marseille traverse une période difficile, et Jérôme Rothen n’a pas hésité à exprimer son mécontentement sur RMC. L’ancien joueur et consultant a livré une analyse acerbe de la situation actuelle du club, pointant du doigt les responsabilités partagées entre les joueurs et l’entraîneur Roberto De Zerbi.

“Tout le monde est responsable. On s’est enflammé sur Greenwood et Højbjerg, mais ce sont des joueurs moyens. C’est à De Zerbi de trouver des solutions, mais il n’en a trouvé aucune”, a déclaré l’ancien joueur dans son émission sur RMC.

Critiques sur Greenwood et Højbjerg

Rothen a d’abord mis en lumière l’échec des deux recrues, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg. Arrivé en prêt de Manchester United, Greenwood a montré quelques éclairs de talent, mais son rendement global reste décevant. Il est jugé trop nonchalant et ne parvient pas à s’impliquer suffisamment dans les moments cruciaux.

De son côté, Højbjerg, souvent présenté comme un renfort de poids pour le milieu de terrain, ne correspond pas aux attentes. Rothen le qualifie de “joueur moyen”, et estime que son impact est loin d’être à la hauteur des ambitions du club.

Mais les critiques ne s’arrêtent pas aux joueurs. Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, est également visé. Malgré son profil axé sur un jeu offensif et son expérience avec Brighton, l’Italien n’a pas su remettre l’équipe sur les rails. Selon Rothen, il est “responsable” de l’absence de solutions tactiques et de la crise actuelle. Les résultats peinent à suivre et l’équipe semble à la dérive.