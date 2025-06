OM : Rowe raconte ce qui a fait basculer son choix !

Lors du mercato de l’été dernier, Jonathan Rowe s’est engagé avec l’OM à la suite des réclamations faites par Roberto De Zerbi. L’ailier anglais a même déclaré récemment avoir reçu un appel de l’Italien en personne, qui l’a convaincu de s’engager à Marseille.

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont tous les deux beaucoup travaillé afin de ramener de nombreux joueurs au club lors de l’été dernier. Après une saison plus que décevante, il fallait repartir (presque) à zéro, surtout après la signature de Roberto De Zerbi. Et l’arrivée de l’ancien entraîneur de Brighton aura changé beaucoup de choses, permettant notamment la venue de nombreux joueurs désireux de travailler avec l’Italien.

Et c’est notamment le cas pour l’Anglais Jonathan Rowe, qui a révélé dans une interview pour la BBC avoir été séduit par l’approche directe de De Zerbi, qui l’a appelé en personne afin de le faire signer. « La grande différence, c’est que Roberto De Zerbi m’a appelé à l’improviste. J’ai été un peu surpris parce que c’était la première fois qu’un entraîneur sortait de sa réserve pour m’appeler et me dire qu’il me voulait. »

Un appel déterminant pour Rowe !

Il a également raconté les détails évoqués au téléphone par l’Italien, qui révèle à quel point ce dernier ne laisse rien au hasard et sait se montrer minutieux dans sa façon de coacher. «L’entraîneur a été un peu plus pointilleux sur les détails : ta forme physique, ta façon d’aborder les matches, ta façon de penser et de rester concentré pendant un match. Il y a beaucoup d’informations à assimiler. »

Un appel qui aura donc été déterminant dans la signature de l’ailier de 22 ans, qui aura finalement réalisé une bonne première saison, malgré des moments sans trop disputer de minutes. Au final, Rowe aura inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives en une trentaine de matchs joués, pour seulement six titularisations. L’attaquant devrait sûrement disposer de plus de temps de jeu l’année prochaine, lui qui avait été le héros du match face à l’OL, en début de saison.