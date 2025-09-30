OM : Rulli a prévenu ses anciens coéquipiers de l’Ajax !

Après la courte défaite de l’Olympique de Marseille face au Real Madrid (1-2) lors de la première journée de Ligue des Champions, les Phocéens s’apprêtent à recevoir l’Ajax Amsterdam pour la deuxième rencontre de la phase de groupes. À la veille de ce rendez-vous attendu, l’expérimenté milieu offensif néerlandais Steven Berghuis (33 ans) a livré ses impressions en conférence de presse, mettant en avant l’atmosphère unique du stade Vélodrome.

Le joueur de l’Ajax a tenu à souligner l’importance du douzième homme marseillais. « J’ai parlé à (Geronimo) Rulli, il m’a dit que le Vélodrome était prêt à nous recevoir. On sait à quoi s’en tenir (sourire). On peut essayer de déjouer cette ambiance en prenant la possession du ballon, mais ce stade reste un obstacle à franchir. Quand j’ai vu qu’on avait tiré l’OM, j’étais très enthousiaste à l’idée de venir ici. »

Rulli, il m’a dit que le Vélodrome était prêt à nous recevoir



Cette déclaration illustre la crainte et le respect qu’inspire l’ambiance marseillaise, réputée pour être l’une des plus bouillantes d’Europe. Le Vélodrome, fort de plus de 60 000 spectateurs, a souvent servi de catalyseur pour les joueurs de l’OM, notamment lors des grandes soirées européennes.

Après une entame frustrante contre le Real Madrid, les hommes de Roberto De Zerbi auront besoin de toute l’énergie de leurs supporters pour décrocher leurs premiers points dans cette Ligue des Champions. De son côté, l’Ajax espère s’appuyer sur son style de jeu basé sur la possession pour tenter de faire taire les tribunes.

Cette confrontation entre deux clubs historiques du football européen promet une rencontre intense. L’OM jouera gros, non seulement pour relancer sa campagne européenne, mais aussi pour continuer à bâtir une dynamique positive devant son public.

Pour Parier sur le match OM Ajax rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.