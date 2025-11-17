OM : “Rulli est là, entre eux”

Le gardien de l’OM, Geronimo Rulli, continue de s’affirmer comme un élément essentiel du dispositif défensif marseillais. Dans son édition du jour, La Provence consacre un article à ses prestations et revient sur le rôle majeur que l’Argentin joue dans l’équipe. Pour Robert Nazaretian, ancien joueur de la réserve devenu conseiller spécial du président Pablo Longoria, Rulli figure parmi les cinq meilleurs gardiens « modernes » de l’histoire de l’OM.

Nazaretian établit un parallèle entre Rulli et des figures marquantes du club. « Sur son premier passage, Barthez est le plus grand de tous. Comme Rulli, il n’avait peur de rien. Dans les pieds, les duels aériens, il y fonçait toujours. Ils ont tous les deux ce coup d’œil, ce sens de l’anticipation », explique-t-il. Il souligne également l’importance de Mandanda pour sa longévité et ses interventions décisives. « Il ne nous a jamais déçus et tant de fois sauvés. J’ai un goût d’inachevé avec Gaëtan Huard, qui aurait pu devenir un très grand de l’OM s’il ne s’était pas cassé la jambe. Rulli est là, entre eux ».

Rulli, un gardien moderne au service de l’OM

Robert Nazaretian estime que pour devenir une véritable légende de l’OM, Rulli devra remporter des trophées. « Le problème, c’est que les trophées sont souvent le juge de paix. Par contre une chose est sûre, comme Waddle ou Papin avant lui, Rulli a trouvé son club. Un club qui lui ressemble et où il peut donner sa pleine mesure, être exceptionnel ».

Depuis le départ de Didier Deschamps en 2012, l’OM n’a plus remporté de titre. La direction, sous l’impulsion de Pablo Longoria, travaille à inverser cette tendance et à renforcer l’équipe autour de joueurs clés comme Geronimo Rulli. L’Argentin, par sa sérénité, son jeu au pied et sa capacité à prendre des initiatives dans les airs, apparaît comme un pilier central pour espérer retrouver le succès.

Sa régularité et son influence sur le jeu font de Rulli non seulement un gardien moderne, mais aussi un symbole de l’OM en reconstruction. Ses performances récentes renforcent la confiance des supporters et illustrent l’importance de bâtir une équipe autour de leaders capables de guider le club vers de nouveaux succès.