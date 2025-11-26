OM : Rulli s’enflamme pour le Vélodrome après la grosse victoire face à Newcastle !

L’Olympique de Marseille a renversé Newcastle (2-1) mardi soir lors de la 5e journée de Ligue des Champions, et parmi les grands artisans de cette soirée, Gerónimo Rulli a livré une prestation solide dans les moments clés. Après la rencontre, le portier argentin s’est exprimé au micro de Canal+ pour souligner l’importance du soutien populaire dans cette victoire cruciale.

Très vite, Rulli a insisté sur la force du Vélodrome, véritable moteur de la réaction marseillaise après une entame délicate. « Le public a été phénoménal aujourd’hui. Nous sommes 12 sur le terrain mais je pense qu’après les 5-10 premières minutes du match c’était mieux », a-t-il confié. Un hommage clair à une enceinte chauffée à blanc, qui a poussé l’OM au moment où l’équipe subissait la pression anglaise.

Le Vélodrome, moteur de la réaction marseillaise

Le gardien marseillais estime que son équipe a su monter en puissance au fil de la rencontre : « On avait les occasions. On a bien commencé la deuxième, on est très content », a-t-il ajouté. Lucide et précis, Rulli a mis en avant la capacité du groupe à réagir collectivement et à corriger une première période où Marseille a été surpris d’emblée.

“Quand on joue au Vélodrome, on est 12” 💪 Geronimo Rulli n’oublie pas de remercier le public marseillais qui a eu son rôle à jouer dans la victoire de l’OM face à Newcastle 👏#OMNUFC | #UCL pic.twitter.com/lJsB2yLFNM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 25, 2025



Projeté vers la suite de la compétition, le dernier rempart olympien n’a pas oublié le poids du calendrier et la pression liée à la qualification. « Le dernier match contre l’Atalanta était très dur pour nous. On se relance pour la qualification, il reste trois matchs », a-t-il rappelé, soulignant la détermination d’un groupe qui refuse d’abdiquer.

Dans un Vélodrome incandescent et avec un Rulli impérial, l’OM a prouvé qu’il avait encore son mot à dire en Europe.