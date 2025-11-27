OM: Sacrée mauvaise nouvelle pour le match face à l’Union Saint-Gilloise !

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025), qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, s’annonce comme un défi de taille pour Roberto De Zerbi. Cette semaine, la FIFA, en accord avec la CAF, a fixé au 8 décembre 2025 la date de libération des joueurs africains convoqués pour la CAN.

Initialement, la date évoquée était le 11 décembre, mais l’ajustement a été officialisé pour donner aux sélections un délai suffisant avant le début de la compétition. Or cette décision a des conséquences lourdes pour l’OM : le club devra probablement se passer de plusieurs éléments majeurs dès la 2ᵉ semaine de décembre — une mauvaise nouvelle, puisque les matchs s’enchaînent.

Des cadres marseillais comme Auba en partance pour la CAN !

Parmi les joueurs de l’OM concernés, plusieurs devraient rejoindre leurs sélections nationales pour la CAN :

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) — un atout offensif majeur en moins.

(Gabon) — un atout offensif majeur en moins. Nayef Aguerd (Maroc) — déjà présent dans la dernière pré-liste du Maroc avant la CAN et actuellement blessé.

(Maroc) — déjà présent dans la dernière pré-liste du Maroc avant la CAN et actuellement blessé. Hamed Junior Traoré (Côte d’Ivoire) — également concerné mais toujours blessé.

D’autres joueurs du groupe, potentiellement éligibles à la CAN, pourraient aussi être mobilisés — ce qui pourrait sensiblement affaiblir l’effectif marseillais pour cette période.

Un calendrier délicat pour l’OM : face à l’Union Saint-Gilloise puis réception de AS Monaco

La contrainte se double d’un véritable casse-tête sportif pour De Zerbi : l’OM doit affronter l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions le 9 décembre, soit juste avant la date de libération des joueurs pour la CAN. Ensuite, la réception de Monaco dans le championnat national interviendra pendant que plusieurs joueurs potentiellement convoqués pour la CAN seront déjà en sélection — ce qui pourrait compliquer la préparation et la performance du club.