OM : Sacrée surprise et bonne nouvelle pour De Zerbi et son casse-tête défensif !

Suite à la blessure de son capitaine Balerdi, De Zerbi n’a pas beaucoup de choix pour composer sa défense. Arrivé cet hiver à l’OM, Luiz Felipe Ramos n’a disputé que deux rencontres sous ses nouvelles couleurs. Entre blessures et manque de rythme, le défenseur central italien n’a pas encore eu l’occasion de pleinement s’imposer. Toutefois, selon La Provence, il pourrait bientôt faire son retour dans le groupe.

L’ancien joueur de la Lazio, qui souffrait des ischio-jambiers, est en phase de reprise individuelle. S’il ne connaît pas de rechute, il pourrait réintégrer l’entraînement collectif la semaine prochaine et ainsi postuler pour le déplacement à Monaco. Un retour attendu par Roberto De Zerbi, qui fait face à un effectif amoindri en défense avec la blessure de Leonardo Balerdi.

Retour possible face à Monaco pour Luiz Felipe ?

L’international italien est en phase de reprise individuelle

Depuis son arrivée, Luiz Felipe a manqué sept rencontres, soit en raison de choix de l’entraîneur, soit à cause de ses pépins physiques. Il a finalement effectué ses débuts avec l’OM le 2 mars dernier en disputant 12 minutes face au FC Nantes (victoire 2-0). Lors du Classique contre le PSG le 16 mars, il a été titularisé et a joué 63 minutes avant de devoir de nouveau renoncer au match suivant en raison de sa blessure.

Si plusieurs médias annonçaient en début de semaine son indisponibilité jusqu’à la fin de saison, La Provence et FootMercato apporte des nouvelles plus rassurantes. Luiz Felipe pourrait être disponible dès la rencontre face à Monaco, voire face à Montpellier le 19 avril prochain. Son retour serait une bonne nouvelle pour l’OM, qui espère pouvoir compter sur son expérience et ses qualités techniques pour aborder la dernière ligne droite du championnat avec plus de sérénité.