OM : Sagnol explique pourquoi il y a eu une telle cassure entre Eyraud et les supporters !

Dans l’After sur RMC, Willy Sagnol est revenu sur les situations à l’OM et Bordeaux… Selon l’ancien joueur de l’Equipe de France et du Bayern, la froideur des dirigeants est la raison pour laquelle les supporters n’arrivent pas à s’identifier…

Depuis quelques semaines, le nom de Jacques-Henri Eyraud est de nouveau associé à la démission… C’est en tout cas ce que réclament les supporters, très mécontents de sa gestion du club. Avec le départ d’Andoni Zubizarreta et les récentes informations sur la prolongation d’André Villas-Boas, la côte de JHE est au plus bas chez les fans de l’OM.

Sur RMC dans l’After, Willy Sagnol est revenu sur cette situation catastrophique entre supporters et dirigeants. Il a d’ailleurs fait un parallèle avec Bordeaux où les supporters en veulent également à leur direction. Pour l’ancien défenseur, tout cela s’explique par la froideur de ces deux hommes et leur manque de connaissance dans le football.

« J’aimerais faire un parallèle de la situation de l’OM avec celle des Girondins de Bordeaux. On a deux présidents en France qui sont en grande difficulté avec leurs supporters, c’est M. Longuépée et M. Eyraud. Le parallèle est frappant car ce sont deux projets américains. Ils ont parachuté deux présidents, qui je suis persuadé, n’ont jamais regardé un match de foot de leur vie avant de venir. Quand tu fais des erreurs, tout est pardonnable par exemple quand tu achètes un mauvais joueur. Il y a une chose que les supporters ne pardonnent pas, c’est la froideur des dirigeants. Que ce soit à Marseille ou que ce soit à Bordeaux, ils ont montré une extrême froideur. En plus de ça, ils ont fait plein d’erreurs »

Willy Sagnol – Source : RMC