OM : Sampaoli a de nombreuses incertitudes mais déjà au moins forfait face à l’ASSE !

Avant le déplacement à Saint-Etienne, Jorge Sampaoli s’est présenté en salle de conférence de presse au centre RLD. Le coach a évoqué cette trêve internationale, il va devoir faire sans Arek Milik blessé, mais il a aussi des doutes..

Le coach a expliqué qu’il ne savait pas sur quels éléments il pourrait s’appuyer ce samedi face à l’ASSE. Milik est blessé, Dieng et Gueye ne seront as disponibles selon lui et il a des doutes concernant les autres comme Guendouzi, Saliba, Kolasinac ou encore Bakambu. Under n’est pas encore rentré à Marseille…

Gros doute sur Gueye, Dieng, Under…

« Nous étions avec un groupe réduit, parce qu’il y avait des internationaux avec leur sélection. On essayé de travailler avec la correction des erreurs individuelles. Pour les internationaux, en plus de leurs bonnes performances, ils sont revenus avec un bon état d’esprit. L’aspect négatif, c’est qu’ils ont beaucoup de temps de jeu dans les jambes et on ne sait pas forcément qui sera prêt pour jouer samedi. Pour Dieng et Gueye, qu’ils soient peut-être convoqués pour le Mondial c’est très positif. Mais c’est aussi un problème pour nous, car on ne pourra compter sur eux samedi. Et Milik s’est blessé. C’est difficile de préparer l’équipe avec un seul entraînement. Je ne sais pas si les internationaux seront disponibles pour samedi. L’entraînement du jour se déroule plus tard que d’habitude, parce que des joueurs sont encore en train d’arriver. Under arrivera plus tard, par exemple. Il faut voir comment ils arrivent et dans quelle condition. Ce n’est pas que pour samedi, mais cela pourrait avoir des répercussions sur la suite du championnat « . Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/03/2022)

