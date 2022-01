OM : Sampaoli annonce une blessure et plusieurs cas de Covid !

L’OM doit affronter Bordeaux ce vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue, mais une incertitude plane sur la tenue de cette rencontre. SI l’effectif bordelais est décimé par les cas Covid, Jorge SAmapoli a fait le point sur son groupe…

Interrogé sur l’état de son groupe, Jorge Sampaoli est revenu sur l’absence de Rongier, Milik, Gerson, Mandanda et Alvaro ce matin lors de l’entrainement ouvert à la presse. Rongier souffrait déjà du pied la semaine dernière, le coach a confirmé un blessure à la cheville contractée à l’entrainement pour Mandanda. Ensuite, Sampaoli a confirmé plusieurs cas de COvid sans pour autant donner les noms. A noter que Konrad a fait son retour à l’entrainement…

« Les doutes sur le match dépendent de la décision mais personne ne nous a informés si le match allait se jouer ou non. Pour l’instant, il n’y a aucun changement, ça va se jouer. Je ne connais pas la date butoir. Les absences à l’entrainement ? Certaines sont liées au Covid, d’autres en raison de gênes ou de blessures. Steve s’est blessé à la cheville et s’est fait mal à l’entraînement. Mais nous ne donnons pas les noms de ceux qui ont le covid. Il va falloir s’habituer à ce genre de choses parce qu’il y a de nombreux cas à travers le monde. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

#Sampaoli : « C’est difficile de faire ses plans pour la composition avec le COVID-19… On prépare un entraînement avec un onze et on peut avoir des absences au dernier moment » #FCGBOM #OM

