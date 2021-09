OM : Sampaoli confirme deux absents importants face à Angers

Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi au centre RLD. Le coach argentin a fait le point sur l’état de son groupe, il peut compter sur le retour de Milik et doit faire avec le second match de suspension d’Alvaro.

Jorge Sampaoli devrait une nouvelle fois modifier son onze face à Angers vu le calendrier chargé. Le coach olympien devra encore se passer des services d’Alvaro, suspendu, par contre Arek Milik sera disponible pour la première fois de la saison !

On espère que Milik pourra revenir dimanche contre Lens — Sampaoli

« Il y a de la fatigue et cela s’est vu à la fin du match face à Rennes. On doit faire attention aux blessure car n a un effectif court. Concernant Milik, le médecin m’a dit qu’il va mieux et qu’il est proche de faire son retour. Mais sur le court terme, c’est un risque de le faire jouer. On pensait qu’il jouerait demain mais ça ne sera pas le cas. On espère qu’il pourra revenir dimanche contre Lens. (ce weekend). » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/09/2021)

#Sampaoli : « Le retour de Milik est très proche, on espère qu’il jouera quelques minutes contre Lens. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 21, 2021

Sampaoli sait qu’il y a de la fatigue aussi chez les défenseurs, il précise qu’il devrait aussi y avoir du turnover à ces poste plus précisément pour Saliba et Luan Peres…