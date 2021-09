OM : Sampaoli confirme un forfait important et un cadre incertain face à Rennes

L’OM reçoit demain après-midi le Stade Rennais à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli a évoqué les cas Milik et Payet. Et il n’a pas été très optimiste.

Suspendu suite aux incidents survenus contre l’OGC Nice, le défenseur Alvaro ne sera pas disponible pour affronter Rennes demain. Milik ne sera pas présent demain, Payet est quant à lui incertain…

Milik absent, Payet incertain — Sampaoli

« Je ne pense pas que Milik sera là contre Rennes. On ne veut pas prendre de risque. C’est un attaquant qui peut redescendre d’un cran pour participer au jeu mais il amène aussi de la profondeur. On est très content d’avoir ce style de joueur dans l’équipe. Pour Payet, on pensait qu’il pouvait jouer à Monaco. On voulait voir à Monaco et à Moscou s’il se sentait de jouer. L’équipe a besoin de lui. On verra s’il se sent d’être là. Il amène beaucoup à l’équipe » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (18/09/2021)