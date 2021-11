OM : Sampaoli confirme un joueur incertain pour le match face à Lyon !

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Lyon, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur la blessure de Cengiz Ünder. Il devrait être le seul joueur incertain jour affronter les hommes de Peter Bosz.

« Under est toujours en récupération, on s’attendait à ce qu’il revienne un peu plus vite au top de sa forme, mais il a toujours une gêne (au dos, ndlr). On ne sait pas encore s’il pourra jouer dimanche » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)