OM : Sampaoli devra faire avec au moins trois absents face à Nice !

L’OM se déplace à Troyes pour affronter Nice à huis clos. Jorge Sampaoli doit se passer des services de 3 joueurs. En effet, Pol Lirola et Amine Harit n’avait pas encore été officiellement enregistré le 22 août, date initiale de ce match de la 3e journée. De plus, Leonardo Balerdi devra purger un match de suspension…

Lirola et Harit non qualifiés, Balerdi suspendu

Le coach n’a pas évoqué de joueurs blessés lors de la conférence de presse ou il a par contre parlé de l’OGC Nice…

« C’est une équipe qui peut marquer à n’importe quel comment, ils ont des très bons attaquants, sont capables de jouer rapidement en transition. Mais qui a également montré une solidité défensive très importante même si elle a été battu par Lyon. On va sûrement souffrir si on ne maîtrise pas le match. On sait que les allers-retours dans le match peuvent nous faire très mal. (…) C’est justement ce qu’on analyse avec le staff parce qu’on sait très bien que ce stress autour des matchs importants génère une baisse de tension. On prendra les décisions par rapport à ce match très important contre une bonne équipe. C’est notre réalité et la victoire est très importante demain. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)