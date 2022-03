OM : Sampaoli fait le point sur son groupe, il prévoit du changement sur les 3 prochains matches…

Avant le déplacement à Brest, Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi au centre RLD. Le coach olympien est revenu sur la victoire face au FC Bâle, il a aussi fait le point sur l’état de son groupe…

Sampaoli n’a pas de joueur blessé, mais il sait qu’il doit faire avec la fatigue de certains éléments comme Dimitri Payet. Il va donc faire des modifications dans ses compositions d’équipes lors des 3 prochains matches. Des joueurs comme Balerdi, Gueye ou Konrad pourraient retrouver du temps de jeu.

On va faire la planification pour les trois matchs — Sampaoli

« Certains joueurs accusent un peu la fatigue. On a Brest puis un voyage en Suisse et un match contre Nice. Je n’ai aucun joueur à l’écart du groupe. Mais je veux mettre les joueurs sur le terrain en fonction de la préparation des trois prochains matchs. Il faut voir qui est en forme pour éviter les blessures. On va faire la planification pour les trois matchs et pas seulement sur un match. (…) Tout peut arriver dans ce championnat qui est très particulier. Parfois des résultats étranges. Il y a aussi le PSG, et des équipes importantes. Il faut essayer d’être le plus tranchant et le plus efficace. Sans ce tranchant, les inconvénients arriveront dans cette dernière ligne droite. On doit être efficace dans les deux surfaces. Derrière i ly a des équipes qui reviennent et connaissent bien la L1. Nous on a un groupe jeune. On doit être au top mentalement, éviter le négatif et garder le positif afin de lutter contre ces écuries. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/03/2022)