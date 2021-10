OM : Sampaoli fait son mea culpa pour Gerson

Avant le déplacement à Lille, Jorge Sampaoli était au centre RLD afin de participer à la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Le coach a été interrogé sur les débuts mitigés de Gerson, il estime que le milieu de terrain brésilien doit participer plus au jeu. Cependant, il précise que c’est la responsabilité du coach si l’ancien de Flamengo n’est pas encore au niveau…

C’est de la faute de l’entraineur si Gerson n’est pas encore au niveau — Sampaoli

« Gerson c’est un joueur qui peut jouer partout au milieu de terrain. On veut qui participe plus au jeu et au rythme de La Ligue 1. Il y a plus d’intensité physique qu’au Brésil, c’est de la faute de l’entraineur s’il n’est pas encore au niveau. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/10/2021)

Ancien milieu de terrain relayeur marseillais, Benoit Cheyrou a donné son avis sur l’ancien élément de Flamengo :

Gerson est un vrai numéro 8– Cheyrou

« Gerson est un vrai N.8. Dans ce contexte, on est à l’aise face au jeu et au but adverse. Dans le système de Sampaoli, je le trouve trop souvent trop haut sur le terrain, même s’il s’agit sûrement de consignes du coach. Quand tu es N.8 à la place de Gerson et que tu es par moments face au but adverse, tu peux te mettre en valeur en t’appuyant sur un avant-centre, en combinant avec lui, en lui faisant des passes en profondeur. » Benoit Cheyrou— Source: La Provence (29/09/21)