OM – Sampaoli : « On n’a aucune ambition au niveau du classement »

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a été questionné sur les ambitions de fin de saison. Le coach argentin ne veut pas parler de résultats !

Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce jeudi après Leonardo Balerdi. Le nouveau coach de l’OM a été questionné sur les ambitions au classement.

Si on arrive à être cinquièmes, tant mieux, mais ce n’est pas l’objectif– SAMPAOLI

L’ancien entraîneur de l’Atletico Mineiro affirme qu’il n’a pas d’ambitions particulières au niveau du classement et qu’il veut simplement que les joueurs jouent mieux, adhèrent à sa philosophie… Peu importe s’il y a une compétition européenne l’année prochaine !

« On n’a aucune ambition au niveau du classement. On est encore en train de travailler. Les matchs qui arrivent sont des matchs d’évaluation Si on arrive à être cinquièmes, tant mieux, mais ce n’est pas l’objectif. L’objectif c’est de bien jouer. On ne peut rien espérer si on a un objectif basé sur le classement, les résultats doivent venir d’un style de jeu » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)