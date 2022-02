OM – Sampaoli : « Pour moi, l’analyse est bien plus profonde que celle qu’on pourrait faire au bar »

Après la grosse défaite et élimination face à Nice en Coupe de France, Jorge Sampaoli a été interrogé sur ses choix tactiques et sa composition d’équipe.

Pourquoi Payet à gauche et pas dans l’axe ? Pourquoi mettre Saliba et Peres sur les côtés alors que Lirola et Kolasinac étaient sur le banc ? Jorge Sampaoli a clairement expliqué ses choix tactique pour tenter de contrer les points forts de l’OGC Nice. Il estime qu’il aurait pu faire différemment mais insiste sur le contrôle du jeu, sans contrôle on défend mal…

Nice bloque l’axe, donc on a décidé de mettre Payet axe gauche pour qu’il puisse profiter des espaces sur les côtés

« Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu’une personne qui travaille pour que l’équipe gagne. Je mets en place la meilleure stratégie pour gagner en prenant en considération l’adversaire. Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale, du jeu. En deuxième mi-temps, on a changé de système et on a quand même encaissé deux buts. On a eu le même comportement dans d’autres matchs pour des résultats différents. Ça ne change pas mon envie si on ne gagne pas. Pour moi, l’analyse est bien plus profonde que celle qu’on pourrait faire au bar. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/02/2022)

