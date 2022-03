OM : Sampaoli veut retrouver son équipe offensive (et protagoniste)

Ce vendredi, Jorge Sampaoli s’est présenté en salle de conférence de presse devant les journalistes. Le coach est conscient des matches moins convaincant de son OM et espère retrouvé une équipe avec un autre visage plus offensif, plus protagoniste face à Monaco…

Retrouver la meilleure version de l’équipe — Sampaoli

« Je l’ai souvent dit, dans la société actuelle, on doit toujours se donner à fond, mais il y a toujours des hauts et des bas chez l’être humain. Depuis que je suis ici, on a toujours essayé d’être à la hauteur. Mais il y a de la fatigue. Cette semaine complète nous a permis de recharger les batteries avant la dernière ligne droite pour retrouver la meilleure version de l’équipe. On a du mal à être dangereux offensivement. On doit essayer de retrouver ce sentiment offensif pour bousculer nos adversaires. On travaille pour retrouver ça. On est à la recherche d’autres solutions pour retrouver l’OM qu’on a pu voir dans les meilleurs moments. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (04/03/2022)