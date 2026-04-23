OM : Samuel Gigot explique mais tempère l’impact de la décision de Beye et Benatia…

À la recherche d’un électrochoc, l’OM a opté pour une mise au vert stricte avant d’affronter Nice. Une décision commentée par Samuel Gigot, qui relativise son efficacité sur les performances sportives.

Une méthode forte pour relancer l’OM

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En pleine période délicate, Olympique de Marseille a choisi de resserrer les rangs. Sous l’impulsion de Medhi Benatia et de l’entraîneur Habib Beye, les joueurs marseillais ont été placés en mise au vert à la Commanderie pour plusieurs jours. L’objectif est clair : préparer dans les meilleures conditions la réception de OGC Nice, récent vainqueur à Strasbourg (2-0) en Coupe de France.

Cette décision s’inscrit dans une logique de reprise en main du groupe, alors que les résultats récents suscitent des interrogations. Le choix d’une mise au vert prolongée rappelle certaines pratiques répandues en Italie, notamment en période de crise.

Gigot relativise une solution « non miracle »

Ancien défenseur de l’OM, Samuel Gigot a livré une analyse mesurée dans La Provence. « C’est très italien et c’est ce que les dirigeants ont souhaité ramener à l’OM. En Italie, quand il y a une crise de résultats, ça peut être un moyen de pression, une façon de dire aux joueurs de se remettre au travail, et c’est toujours bien vu par les supporters. Ça tient aussi de la superstition, et ça permet de contrôler, de savoir que tu manges bien, que tu dors bien. »

Mais le défenseur de 32 ans ne considère pas cette méthode comme déterminante sur le plan sportif : « Je ne suis pas fan des mises au vert. Ça fait partie du job. Ça dépend aussi des situations personnelles : quand tu es jeune papa et que ton bébé ne fait pas ses nuits, ça peut faire du bien de quitter la maison. Mais ce n’est pas ce qui te fait gagner les matches. C’est toujours le terrain qui parle ».

Gigot rappelle également que cette pratique n’est pas nouvelle à Marseille. « Jean-Louis Gasset en avait fait une dès son arrivée. Il avait acheté des jeux de cartes, il voulait qu’on se retrouve ensemble, qu’on partage des moments entre collègues pour se connecter. Avant lui, Gennaro Gattuso aimait beaucoup en faire alors qu’Igor Tudor ne les faisait à l’extérieur qu’en fonction de l’horaire des matches. Habib Beye est un nouveau coach, il veut imposer ses idées, créer une nouvelle atmosphère. »

Passé par l’OM entre 2022 et 2024 avec 66 matchs disputés, Gigot, aujourd’hui éloigné des terrains en raison d’une blessure à la cheville, apporte ainsi un éclairage nuancé sur une stratégie qui vise avant tout à provoquer une réaction collective.