OM : « Sans aucun complexe »… ce jeune talent qui prend une autre dimension !

Keyliane Abdallah continue de franchir les étapes à l’OM. Auteur de 2 buts en 6 apparitions cette saison, le jeune attaquant marseillais reçoit les éloges de Christian Bracconi, son ancien entraîneur chez les U19. Dans La Provence, ce dernier explique n’avoir jamais douté de sa capacité à s’imposer plus haut.

« Je n’avais aucun doute »

Christian Bracconi connaît particulièrement bien Keyliane Abdallah, qu’il a dirigé chez les U19 de l’OM lors de la saison 2023-2024.

Dans La Provence, l’ancien entraîneur marseillais se montre très confiant sur la trajectoire du joueur.

« Je n’avais aucun doute sur le fait qu’il jouerait à l’étage supérieur, ce n’était qu’une question de temps. »

Un avis qui résonne avec le début de saison du jeune attaquant, désormais pleinement installé dans la rotation de Bruno Genesio. Sa valeur théorique a d’ailleurs récemment explosé, passant de 50 000 euros à 5 millions d’euros selon Transfermarkt.

« Un regard de gagneur »

Au-delà des qualités techniques, Bracconi insiste surtout sur l’évolution mentale d’Abdallah.

« Il se met dans la peau d’un titulaire, ça se sent qu’il a envie et un regard d’un gagneur, je vois un Keyliane qui veut aller plus loin. »

L’ancien coach des U19 rapproche cette attitude de celle de la génération victorieuse de la Gambardella 2024, marquée selon lui par une vraie confiance en ses qualités.

« Sans aucun complexe comme ses copains qui ont gagné la Gambardella. Il y avait de l’arrogance, dans le bon sens du terme, chez cette génération. »

Cette mentalité pourrait devenir un atout important pour l’OM, qui compte de plus en plus sur ses jeunes dans un effectif resserré. Abdallah fait déjà partie des bonnes surprises de ce début de saison marseillais.

Deux buts en seulement 203 minutes

À 20 ans, Keyliane Abdallah compte déjà 2 buts en 6 apparitions, pour seulement 203 minutes de jeu cette saison.

Son efficacité et sa capacité à saisir les opportunités ont rapidement attiré l’attention, notamment après son but face à Besiktas pour sa première titularisation européenne.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Abdallah représente désormais l’un des jeunes joueurs à suivre de près à Marseille. Sa progression arrive au moment où Bruno Genesio doit trouver davantage de solutions internes pour gérer un calendrier très chargé.

À entendre Christian Bracconi, cette montée en puissance n’a rien d’une surprise : pour son ancien entraîneur, Abdallah avait depuis longtemps les qualités pour franchir ce cap.