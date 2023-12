OM : Sans briller, les Marseillais se font punir par Brighton à la fin du match !

Le débrief de la rencontre face à Lens, c’est sur FC Marseille avec Rayane Benmokrane, Benjamin Courmes et nos invités, notre consultant Jean Charles De Bono et Jalile, coach sportif dans la salle JZ7 et Gilles Castagno, encyclopédiste OM ! Le replay est à retrouver ci-dessous où l’on revient sur les buts marseillais et les enseignements à tirer de cette rencontre et les réactions des joueurs !