OM : Sans Sarr blessé, le onze de Marcelino avec quelques surprises !

L’Olympique de Marseille reçoit le Toulouse FC à l’occasion du cinquième match de Ligue 1. Voici le onze choisi par Marcelino !

Pau Lopez est titulaire dans les buts avec une défense à 4 : Clauss à droite, Balerdi et Mbemba préférés à Gigot en charnière et Renan Lodi à gauche. Un duo Rongier / Veretout est au milieu derrière Mughe à droite pour remplacer Sarr blessé et Correa à gauche. Aubameyang est en pointe avec Vitinha titulaire !

Lopez

Clauss Balerdi Mbemba Lodi

Mughe Veretout Rongier (cap) Correa

Aubameyang Vitinha

Confrontations OM TFC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 31 Match nul : 19 Victoires TFC: 12

Déclarations d’avant-match

Je suis fier du travail effectué pendant la trêve

« Tous les joueurs vont bien, hormis Ismaïla Sarr qui est blessé, a déclaré Marcelino en conférence de presse, ce vendredi. Tous les joueurs se sont entraînés sauf Lodi qui devrait s’entraîner demain. Je suis fier du travail réalisé durant la trêve. On a fait plusieurs pas avant. Kondogbia, il s’est entraîné toute la semaine donc je pense qu’il sera disponible. Concernant Sarr, je préfère être vigilant et lui laisser encore une semaine supplémentaire de récupération. »