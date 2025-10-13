OM : Satisfaction pour les Marseillaises !

Un premier match, une première victoire. Pour ses débuts à la tête de l’équipe féminine de l’OM, Corinne Diacre n’a pas manqué son entrée. Ce samedi 11 octobre, les Marseillaises se sont imposées sur la pelouse de Rodez (2-1) en coupe de la Ligue féminine, confirmant la dynamique positive amorcée le week-end précédent en championnat.

Une première maîtrisée et prometteuse

Face à une équipe de D2, Diacre avait choisi de s’appuyer sur la continuité du travail effectué par Dalin Anrifani durant son intérim, tout en insufflant sa rigueur et son exigence. L’OM a fait la différence en seconde période, portée par une nouvelle fois par l’inévitable Mathilde Bourdieu. L’attaquante provençale a ouvert le score dès la 49e minute, signant ainsi son 13e but en autant de matchs depuis son arrivée. Dans la foulée, l’Espagnole Marta Carro a inscrit son premier but sous les couleurs olympiennes (51e), confirmant l’emprise marseillaise sur la rencontre.

Malgré la réduction de l’écart par Rodez à l’heure de jeu, les Olympiennes ont su tenir le résultat avec sérieux et détermination. Une victoire logique, synonyme d’entrée réussie pour leur nouvelle entraîneure, qui retrouve un banc après son passage à la tête des Bleues.

« Je suis satisfaite du résultat, la victoire. On savait que le match ne serait pas facile, face à une équipe de 2e division forcément motivée. On a eu un peu de mal à mettre notre jeu en place en première période, mais on a su trouver deux solutions sur les buts en début de seconde. Je retiens surtout l’état d’esprit : toutes les joueuses étaient concernées. C’est une journée plutôt positive. »

Avec ce succès, l’OM féminin confirme sa montée en puissance. Les bases semblent solides et la méthode Diacre commence déjà à porter ses fruits. Prochaine étape : poursuivre sur cette lancée en championnat, où l’objectif sera d’enchaîner pour s’installer durablement dans le haut du tableau.