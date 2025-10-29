OM – SCO Angers : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le SCO Angers ce soir à 21h05 pour le compte de la 10e journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers sera donné ce mercredi 29 octobre 2025 à 21h05. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+.

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Höjbjerg

Greenwood, O’Riley, Paixao

Aubameyang

SCO Angers :

Koffi

Arcus, Camara, Lefort, Ekomié

Abdelli, Belkebla

Belkhdim, Mouton, Raolisoa

Chérif

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places).

L’arbitre de ce OM – SCO

Les débats seront dirigés par Thomas Léonard .

. Il sera assisté par Thomas Luczynski et Cédric Favre .

et . Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Aurélien Petit .

La Météo

Prévision météo à Lens à 21h (*)

– Pluie (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 79%

– Température 19°C / ressentie 14°C

– Vent : SE 30km/h

– Taux d’humidité : 81%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Angers (championnat)

Victoires de l’OM : 22 Matchs nuls : 15 Victoires Angers : 13

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse : “J’ai vu trois matches d’Angers, contre Strasbourg (0-5), Monaco (1-1) et Lorient (2-0). Ils ne jouent pas si bas que ça, ils ont de la qualité devant et au milieu. Ce n’est pas une équipe qui met le bus derrière. Il faut les respecter. Ils ont fait match nul contre Monaco, ils n’ont perdu qu’en fin de match face à Lyon (0-1). En L1, tous les matches doivent être joués jusqu’au bout, il faut se les rendre faciles, ils ne le sont jamais au début. Aucun de mes joueurs ne sous-estime Angers, ne va les prendre à la légère.”

Alexandre Dujeux : « Marseille a une grosse équipe cette année, qui joue la Ligue des champions, avec tous les postes doublés, avec beaucoup d’internationaux. Ce n’est pas une raison pour y voir un match bonus : le maintien passe aussi par ces matchs-là. (…) À l’échelle d’une rencontre, tout est possible dans le football. On y va avec une pression positive, on a montré face à Monaco notre capacité à résister à de grosses équipes du championnat ».

