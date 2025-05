OM : Sébastien Pietri souligne cette grande réussite de De Zerbi !

Lors de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, l’ancien journaliste d’OM Tv, Sébastien Pietri, est revenu sur les derniers matchs de l’OM. L’occasion pour lui de mettre en avant les récents choix tactiques de Roberto De Zerbi.

Quelque peu décrié depuis plusieurs semaines pour ses choix tactiques, Roberto De Zerbi a su inverser la tendance sur ces deux derniers matchs. En repassant à quatre joueurs derrières, le coach de l’OM a permis à son équipe de retrouver une sérénité défensive. Ce qui n’est pas passé inaperçu auprès de Sébastien Pietri, pour qui ce retour à un schéma plus classique à ce moment de la saison était un vrai pari !

Il fallait prendre ses responsabilités !

« Roberto De Zerbi a été capable de changer son système dans cette fin de saison, alors qu’il y avait des enjeux qui arrivaient. Je trouve que c’est une réussite. On a souvent l’habitude de mettre les joueurs en avant, mais on peut aussi parler de la tactique, sur ces deux derniers matchs. Il fallait prendre ses responsabilités en changeant ce système a trois derrière, parce que moi ça ne me convenait pas. Balerdi, même si là on l’encense, souvenez vous du début de saison. Je pense que si on fait le replay des émissions, même vous vous ne l’encensiez pas. »

Le mérite revient à De Zerbi ?

« Mais je pense que cette remise en question qu’il a eue sur son système de jeu, c’est la grande réussite de De Zerbi. Et cela se voit au niveau du jeu. Et même s’il a laissé planer le doute qu’il pouvait encore rechanger de système sur les deux prochains matchs, je ne l’espère pas. On a quand même vu Balerdi et Kondogbia en défense centrale éteindre des joueurs comme Jonathan David, ça veut dire que l’on est dans le juste. Donc ne changeons pas. N’allons pas avec la peur au centre au Havre en voulant changer de système. »