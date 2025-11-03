OM : Selon Diawara, aucun problème concernant Greenwood et la défense !

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Souleymane Diawara, désormais consultant pour Ligue 1+, a pris la parole pour évoquer le rendement de Mason Greenwood, l’actuel meilleur joueur offensif de l’OM. Alors que certains observateurs pointent du doigt le manque d’implication défensive de l’attaquant anglais, l’ancien cadre du vestiaire marseillais a tenu à remettre les choses en perspective.

Greenwood, un profil offensif assumé

Face aux critiques récurrentes sur l’attitude défensive de Greenwood, Diawara a adopté un ton clair et pragmatique. « Si je suis défenseur, je le sais : quand ils l’ont recruté, ils savaient qu’il ne savait pas défendre », a-t-il expliqué sur le plateau de Ligue 1+. Pour lui, il n’y a donc aucune surprise à voir l’Anglais se concentrer exclusivement sur son apport offensif.

Depuis son arrivée à Marseille, Mason Greenwood s’est imposé comme la principale arme offensive du club, enchaînant buts et passes décisives. Une efficacité qui, selon Diawara, justifie pleinement qu’il soit ménagé dans les tâches défensives. « Dès l’instant qu’il est là, qu’il marque des buts et qu’il fait des passes décisives, je m’en fous qu’il défende. Reste là-bas », a insisté l’ancien défenseur central.

“Ne défends pas, laisse-nous défendre”

Diawara a même poussé son raisonnement plus loin, en expliquant qu’un joueur comme Greenwood devait être préservé pour rester lucide dans les zones décisives : « Parce que tu vas devoir faire une course de 30 mètres et il va falloir repartir pour faire 30 mètres, tu vas avoir le ballon, ne pas être lucide et à la fin on va te disputer parce que tu n’as pas marqué le but. Ne défends pas, laisse-nous défendre et il n’y a pas de problème. On le sait, il ne défend pas, ça ne date pas d’aujourd’hui », a-t-il conclu.

😂 « Greenwood ? Je m’en fous, moi, qu’il ne défende pas ! Qu’il reste devant et qu’il nous marque des buts ! » L’analyse pleine de franchise de Souleymane Diawara sur le rendement défensif de l’attaquant marseillais ! 📺 #AJAOM, c’est à 21h05, en direct et en exclusivité sur… pic.twitter.com/51r6JJ4Ec5 — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025



Une déclaration qui en dit long sur la perception de Greenwood au sein du football français : un joueur exceptionnel par son talent, mais dont les limites défensives sont connues et assumées. Pour Souleymane Diawara, l’essentiel reste simple : tant que Greenwood continue de faire gagner l’OM, peu importe le reste.

Mots-clés : Souleymane Diawara, Mason Greenwood, OM, Olympique de Marseille, Ligue 1, attaquant anglais, défense, buts, passes décisives, Ligue 1+.