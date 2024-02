OM – Shakhtar Donetsk : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Shakhtar Donetsk pour le match retour de 16e de finale d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir au stade Vélodrome. Le match débutera à 21h et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT W9.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Clauss, Mbemba, Meïté, Merlin, Soglo, Gigot

Milieux :

Kondogbia, Ounahi, Harit, Veretout

Attaquants :

Ndiaye, Correa, Henrique, Aubameyang, Moumbagna

👥 Voici 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 retenu par 𝑱𝒆𝒂𝒏-𝑳𝒐𝒖𝒊𝒔 𝑮𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 pour la réception du Shakhtar ! ⚔️#OMShakhtar #UEL pic.twitter.com/CqHhfFvqJa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 22, 2024

Shakhtar Donetsk :

Gardiens :

Riznik, Roudko

Défenseurs :

Konoplia, Bondar, Matvienko, Azarovi, Chigrinski, Miroshi, Perdrinho, Rakitski, Gocholeishivili

Milieux :

Nazarina, Shved, Stepanenko Tsoukanov, Soudakov, Bondarenko, Kriskiv

Attaquants :

Macedo, Sikane, Zoubkov Eguinaldo, Kelsy, Newerton

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Blanco (ou Lopez)

Mbemba Gigot Meite

Clauss Ounahi Kondogbia Merlin

Harit

Ndiaye (ou Moumbagna) Aubameyang

Shakhtar Donetsk :

Riznik

Konoplia Bondar,Matvienko Azarovi

Soudakov Bondarenko Kriskiv

Macedo Sikane Zoubkov

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places). La rencontre est à guichets fermés.

L’Arbitre de cet OM – Shakhtar Donetsk

L’arbitre désigné pour OM – Shakhtar est Tobias Stieler. Il sera assisté par ses compatriotes Christian Gittelmann et Mark Borsch. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Martin Petersen. Les deux arbitres assistants vidéo seront Marco Fritz et Benjamin Brand.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Averses (couverture nuageuse 97%)

– Pourcentage de pluie : 56%

– Température 13°C / ressentie 11°C

– Vent : SE 11km/h

– Taux d’humidité : 88%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Shakhtar vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 1 Victoires Shakhtar : 2

Déclarations d’avant-match

Marino Pusic : « C’est toujours une situation intéressante lorsqu’un club change d’entraîneur avant un match, en essayant d’accomplir quelque chose. Ils pourraient changer plusieurs choses – nous ne le savons pas, mais c’est possible. Cependant, cela n’affecte pas notre préparation au jeu. Nous sommes entièrement concentrés sur nous-mêmes, sur le maintien de notre style. Bien sûr, nous nous soucions de notre adversaire, comme toujours, nous les étudions, et la façon dont ils vont jouer en ce moment est à la charge de leur entraîneur bien sûr, mais comme je l’ai déjà dit, c’est un grand club, c’est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles. Pour moi, la principale chose dans un match de football est l’adaptation à la situation sur le terrain. Nous sommes prêts à répondre à beaucoup de choses, et j’espère que nous le montrerons demain. Comme je le dis toujours à mon équipe : nous sommes venus rivaliser avec une autre équipe. C’est le deuxième match, nous sommes venus jouer au football, nous aimons l’atmosphère, j’aime cette pression, donc nous attendons avec impatience ce match »

Jean-Louis Gasset : « Pancho m’a parlé du système en 3-5-2. On a regardé les matchs en 4-3-3. J’ai regardé dans laquelle ils se sentent le plus à l’aise. Mais ce qui compte, c’est l’animation, rappelle Gasset devant les journalistes. Si on perd un duel à la dernière minute, ce n’est pas à cause du dispositif. C’est mental, c’est l’agressivité… Le moindre détail est important. Ils s’en rendent compte parce qu’ils sont malheureux d’avoir perdu Gattuso, leur mentor »