OM : « Si tu veux jouer au football, il te faut un Payet en forme… »

C’est la trêve, l’Olympique de Marseille est cinquième de Ligue 1, avec deux matches en retard cependant qui pourraient lui permettre de monter à la quatrième place en cas de double victoire. En attendant, c’est l’heure de dresser le bilan et de désigner nos tops et flops. Pour Mourad Aerts, Payet reste un élément essentiel de cet effectif, malgré son début de saison compliqué.

C’est le moment de notre traditionnel bilan de l’année 2020 ! Et on commence par les recrues du mercato estival 2020… Focus sur Dimitri Payet qui fait partie des tops de Mourad Aerts, malgré un début de saison plus que mitigé.

« Etant donné que ce début de saison est peu satisfaisant, je vais vous faire hurler : je mets Payet dans mes tops. Pourquoi? Il a été mauvais dans les premiers mois et quand il est comme ça, on ne peut pas jouer au football. Quand il a été meilleur, on a pu jouer au football. J’ai l’impression qu’à l’Olympique de Marseille, si tu veux jouer au football, il faut que Payet soit là, qu’il soit en forme. Même si moi aussi il m’énerve parfois… Lorsqu’il est bon, il marque des buts, il donne des ballons… Même sur le match face à Rennes mais il donne 3 ballons et on a 4 occasions dans le match. Si tu dois jouer au foot, c’est avec Payet. » Mourad Aerts– Source : Débat Foot Marseille

L’INTégralité de notre émission bilan à revoir sur Youtube :