Malgré les quatre victoires consécutives de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, Daniel Riolo reste très sceptique sur le véritable niveau de l’équipe de Bruno Genesio. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste reconnaît les progrès réalisés, notamment sur le plan mental, mais redoute une lourde défaite jeudi face au Bayer Leverkusen en Ligue Europa.

L’OM a retrouvé le sourire en championnat, mais Daniel Riolo n’est toujours pas convaincu. Après les succès face à Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse, les Marseillais occupent désormais la sixième place de Ligue 1. Une série positive qui contraste avec leurs difficultés européennes.

Dans l’After Foot sur RMC, le consultant a reconnu certains progrès dans le fonctionnement de l’équipe, tout en s’interrogeant sur leur réelle portée.

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« Je pense qu’on a écarté la peur et ce n’est pas rien »

Pour Daniel Riolo, les ajustements opérés par Bruno Genesio ont permis de retrouver davantage de stabilité, sans pour autant régler tous les problèmes.

« Il y a eu quelques petits changements. Au milieu de terrain, il y a toujours un « jeune » à côté de (Pierre-Emile) Hojbjerg, Angel Gomes a filé sur le banc, (Himad) Abdelli joue un peu plus haut. Je ne suis pas sûr que tous les problèmes soient résolus même si, sur le côté, Timothy Weah a l’air un peu plus en jambes. »

Le journaliste estime surtout que les Olympiens se sont débarrassés d’une partie de leurs blocages psychologiques.

« C’est rare d’enchaîner quatre victoires en Ligue 1 mais je n’arrive pas à savoir si des choses ont été résolues. Je pense qu’on a écarté la peur et ce n’est pas rien. »

Une analyse qui prolonge ses réserves sur le niveau réel de l’OM malgré sa remontée au classement↗. Pour Riolo, les résultats récents ne suffisent pas encore à faire de Marseille une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations.

Riolo redoute une lourde défaite à Leverkusen

C’est surtout le déplacement de jeudi en Allemagne qui inquiète l’éditorialiste de RMC.

« Ce n’est pas rien d’avoir écarté la mauvaise ambiance, le contexte très pesant autour de l’OM. C’est déjà une très bonne nouvelle mais sur la qualité intrinsèque de l’équipe, je ne sais pas. S’ils ne prennent pas cher à Leverkusen, je serais quand même très surpris. »

Une prédiction particulièrement pessimiste alors que Marseille reste sur trois défaites en trois rencontres de Ligue Europa, face à Beşiktaş (4-1), l’Olympiakos (0-1) et Sturm Graz (1-0).

Le Bayer Leverkusen représente un défi important. Deuxième de la phase de ligue avec neuf points, le club allemand a remporté ses trois premiers matchs européens sans encaisser le moindre but. À l’inverse, l’OM occupe la 34e place avec zéro point. <Cite refs={[« turn934392search6″, »turn934392search3 »]}/>

Le déplacement au BayArena, jeudi à 21h, s’annonce donc délicat pour les hommes de Genesio, qui devront ensuite enchaîner avec un déplacement à Lens dimanche. Une séquence déjà évoquée dans notre analyse du calendrier chargé de l’OM avant la trêve↗.

Si Riolo reconnaît que Marseille a retrouvé de la confiance, il considère donc que sa progression sportive reste à démontrer. Le rendez-vous face à Leverkusen permettra de mesurer l’écart entre la dynamique retrouvée en championnat et les difficultés persistantes sur la scène européenne.