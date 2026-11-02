Malgré la quatrième victoire consécutive de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, Daniel Riolo refuse de s’enflammer. Après le succès face à Toulouse (2-0), dimanche soir au Vélodrome, l’éditorialiste de RMC a salué la série des hommes de Bruno Genesio, tout en se montrant très critique sur leur niveau de jeu. Selon lui, l’OM ne présente toujours pas les garanties d’une équipe capable de jouer les premiers rôles.

Quatre victoires de suite, une remontée à la sixième place et un Vélodrome qui retrouve le sourire. Sur le plan comptable, l’OM a parfaitement négocié sa série face à Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse. Pourtant, cette dynamique ne suffit pas à convaincre Daniel Riolo.

Dans l’After Foot sur RMC, dimanche soir, le journaliste a livré une analyse particulièrement sévère de la prestation marseillaise. S’il reconnaît le mérite d’avoir remporté ces quatre rencontres, il estime que le contenu reste insuffisant pour envisager de grandes ambitions.

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Riolo : « Une équipe autour de la huitième ou neuvième place »

Daniel Riolo a d’abord reconnu l’importance de cette série, notamment face à Toulouse, qu’il considérait comme l’adversaire le plus difficile de cette séquence. « Pour l’OM, enchaîner quatre victoires consécutives face à des équipes, sur le papier, « prenables », c’est une vraie performance. Ils l’ont fait. Dans cette série, il n’y avait que ce match qui laissait planer un doute, car Toulouse pratique un bon football, possède de bons joueurs et joue bien. »

Mais l’éditorialiste refuse de considérer cette série comme la preuve d’un véritable changement de dimension. « Marseille n’est pas une grande équipe. Ils ne joueront pas la Ligue Europa à fond, mais ils ne joueront pas non plus le maintien. Pour moi, c’est une équipe qui se situe autour de la huitième ou de la neuvième place au regard de ce qu’elle produit. »

Une analyse qui contraste avec la remontée actuelle des Olympiens. Avant cette série, Riolo avait pourtant mis la pression sur l’OM en exigeant des victoires face à des adversaires plus abordables↗. Marseille a répondu présent sur le plan des résultats, sans convaincre totalement le consultant.

« Toulouse a été meilleur que Marseille dans le jeu »

Pour justifier son jugement, Riolo est revenu sur une seconde période largement dominée par les Toulousains. Malgré deux buts inscrits par Amine Harit et Amine Gouiri dans les 25 premières minutes, l’OM a progressivement perdu la maîtrise de la rencontre. « Sur ce match, si cela se termine à 2-2, si Toulouse revient… Honnêtement, à la 77e ou 78e minute, je me dis que si Toulouse marque un but, ils en mettront un deuxième. Il y a un hors-jeu qui se joue à un doigt, l’autre à une jambe… »

Le journaliste a également insisté sur le manque d’efficacité des visiteurs, qui ont multiplié les occasions sans parvenir à tromper Jeffrey de Lange. « Après, Russell-Rowe, on avait l’impression qu’il faisait exprès de tirer sur le gardien. Dans la production du jeu, Toulouse a été meilleur que Marseille. Mais il faut être bon devant. »

Un constat qui rejoint en partie l’analyse de Bruno Genesio après la rencontre↗. L’entraîneur marseillais a lui-même reconnu que son équipe avait trop reculé et rendu trop rapidement le ballon, évoquant également une forme de traumatisme lié aux fins de match difficiles.

Marseille a néanmoins pu compter sur un Jeffrey de Lange décisif pour préserver son avantage↗, notamment face à Russell-Rowe et Jørgensen.

Si Riolo reste sceptique sur le potentiel de l’OM, les Marseillais auront rapidement l’occasion de répondre à ses critiques. Les déplacements à Leverkusen jeudi en Ligue Europa, puis à Lens dimanche en championnat, permettront de mesurer les progrès de l’équipe face à des adversaires plus exigeants.