OM : “S’ils veulent vendre plus de maillot, ils ont qu’à gagner plus de matchs…” lâche Bertant Latour !

En pleine saison de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se retrouve au cœur d’un débat inattendu autour de son identité visuelle. Le journaliste Bertrand Latour a vivement réagi sur RTL, pointant un décalage entre les priorités sportives et marketing du club. Une prise de parole qui relance les tensions autour de l’OM.

Une critique directe de la stratégie des dirigeants

La question du logo de l’Olympique de Marseille suscite des réactions jusque dans les médias nationaux. Sur RTL, Bertrand Latour n’a pas mâché ses mots, dénonçant une décision qu’il juge malvenue dans le contexte actuel du club.

« Je trouve que ça décrit quand même parfois les tours d’ivoire dans lesquelles sont les dirigeants, là en particulier des clubs de foot. C’est-à-dire que vous savez la portée symbolique d’un logo, du maillot… Quand il s’agit d’une équipe de football. Là, ce n’est pas une enseigne de fast-food ou d’automobile. Donc je ne comprends pas l’intérêt, particulièrement quand vous êtes en plus en période extrêmement tendue. Si Marseille avait 15 points d’avance sur le Paris Saint-Germain, peut-être que le logo ferait un peu moins parler, mais là, hormis s’acheter des problèmes, je ne vois pas l’intérêt. Éventuellement payer des fortunes et des entreprises de marketing ou tartempion je ne sais pas quoi. Le logo de Marseille était très bien, je ne vois pas l’intérêt de le vendre. Et s’ils veulent vendre plus de maillot, ils ont qu’à gagner plus de matchs. »

Une déclaration qui met en lumière un débat récurrent dans le football moderne : l’équilibre entre tradition et stratégie commerciale.



Cette sortie intervient alors que l’OM traverse une période sportive scrutée en Ligue 1, loin de toute domination sur le Paris Saint-Germain. Dans ce contexte, chaque décision extra-sportive prend une dimension particulière.

Le logo, symbole fort de l’identité marseillaise, reste un marqueur historique pour les supporters. Toute évolution ou stratégie marketing autour de celui-ci est donc susceptible de provoquer des réactions, d’autant plus lorsque les résultats sportifs ne permettent pas d’apaiser le climat..