OM : « Soglo, c’est une idée de Pancho Abardonado »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Samedi dernier l’OM s’est imposé 2-0 face aux Nîmes Olympique en préparation. L’occasion pour des jeunes de s’illustrer et, pourquoi pas, taper dans l’œil de Marcelino. C’est le cas d’Emran Soglo, milieu de terrain de formation de 18 ans qui a dépanné comme latéral gauche.

Après un premier match de préparation remporté 2 à 0 face à Nîmes ce samedi, il était temps de tirer les premiers enseignements de ce que l’on a pu voir sur le terrain et notamment parmi les jeunes joueurs utilisés par Marcelino. Dans le dernier épisode de DFM l’équipe de Football Club de Marseille est revenu sur la belle prestation du jeune Emran Soglo. Pour Jean-Charles De Bono, c’est une bonne idée de la part de l’adjoint Jacques Abardonado.

Soglo, une bonne surprise

« Il faut se servir des jeunes et de l’expérience de Jacques Abardonado qui est un vieux de la vieille dans ce club et qui connait très bien les jeunes . Il l’a eu (Soglo) l’année dernière en réserve et c’est lui qui a conseillé Marcelino de le mettre en latéral gauche car il pense qu’il en a les qualités et à priori sur cette première rencontre il a montré qu’il peu dépanner sur ce poste. C’est lui qui a fait le bel effort sur le côté gauche pour donner un bon ballon à Vitinha. Il est du voyage en Allemagne en plus. »

Pancho, pas juste un interprète

Pour notre invité, l’agent de joueur Cyril Astier, celui qu’on surnomme Pancho a une importance capitale dans le club:

« Il ne faut pas réduire Pancho Abardonado au rôle d’interprète seulement. Là où il a une plus value c’est qu’il a une très bonne connaissance de l’OM, du contexte local et surtout des jeunes. C’est primordial dans n’importe quel club d’avoir une personne capable d’assurer la transition entre formation, post-formation et le monde professionnel.«